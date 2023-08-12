204.4 ملايين درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنمو 15.46 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو الماضي، حيث حققت الشركة صافي أرباح وصل إلى 204.4 ملايين درهم، حيث أسهمت النتائج الموحدة لجميع المؤشرات المالية الرئيسة في ارتفاع أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بـ15.46% مقارنة مع 177.0 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي مع مواصلة الشركة الاتجاه القوي نحو النمو خلال النصف الثاني من العام.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: حققت أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت عائدات التأمين 2.14 مليار درهم، مضيفاً أنه مع مواصلة نجاح جهود الشركة في الحد من الاعتماد على برامج الشركات المعاد تأمينها بشكل كبير، لا تزال أعمال الاكتتاب تسجل معدلات قوية، إذ بلغت أرباح الاكتتاب المجمعة 87.60 %، في حين بلغ صافي نتائج خدمة التأمين 178.1 مليون درهم. وقد أسهمت أسعار الفائدة والتوزيع المدروس للأصول في تعزيز إيرادات الاستثمار، حيث بلغ إجمالي إيرادات الاستثمار خلال الفترة نفسها 110.8 ملايين درهم.

وبلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو الماضي 2.14 مليار درهم، مقارنة مع 2.24 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وقد واصلت الشركة الحد من أعمال التأمين المعاد تأمينها بشكل كبير، والنجاح في التركيز على محافظ التأمين التي تمتاز بمساهمة قوية في إيرادات الاكتتاب.

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