6479 منشأة لأنشطة الصناعات التحويلية في عجمان

المصدر: عجمان – البيان

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أظهرت بيانات مركز عجمان للإحصاء أن عدد المنشآت العاملة في أنشطة الصناعات التحويلية بلغ 6479 منشأة خلال عام 2022، في حين بلغت قيمة الإنتاج الإجمالي لمنشآت الصناعة التحويلية 14.8 مليار درهم.

وزار عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، شركة مطاحن العين للدقيق، على رأس وفد من الغرفة، وأكد ضرورة ربط المنشآت الصناعية من أعضاء الغرفة مع بيوت الخبرة المتخصصة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض التكاليف وتعزيز خبرات المنشآت الصناعية بمجال إعادة التدوير دعماً لتطبيقات ممارسات المسؤولية المجتمعية في المنشآت الصناعية، كما أكد تكثيف الغرفة جهودها بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية في عجمان لتوفير الخدمات اللوجستية.

واستقبل الوفد عبدالعزيز الشامسي، رجل الأعمال، وعبدالله الهزاع، الرئيس التنفيذي، ويوسف الهزاع، مدير المشتريات بمطاحن العين، كما حضر الزيارة عبدالله النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء بغرفة عجمان.

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