«تنظيم الاتصالات» تعقد ملتقى «المهارات الرقمية لمستقبل مستدام»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة بـ«مجلس شباب تدرا»، وبمشاركة وحضور ممثلين عن المجالس الشبابية في كل من وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ملتقى «المهارات الرقمية لمستقبل مستدام»، وذلك في إطار دعم وتحقيق الرؤى التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لتحقيق شعار عام الاستدامة 2023 «اليوم للغد»، الذي تبنته حكومة الدولة.

وافتُتح الملتقى بكلمة ألقاها المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أشار فيها إلى الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب، وحرصها على أن تكون أفكارهم ومبادراتهم هي جوهر المستقبل المستدام الذي تنشده دولة الإمارات ضمن رؤيتها الوطنية «نحن الإمارات 2031».

وقال: «من الرائع أن نجتمع ونصغي إليكم وأنتم تناقشون تحديات الحاضر وآفاق الغد انطلاقاً من المعطيات المتوفرة، التي تشير إلى أن التقنيات الرقمية قد فرضت حضورها على نحو غير مسبوق، لدرجة جعلت أسئلة المستقبل أكثر سخونة وإلحاحاً. وبينما نسمع أحاديث حول احتمال أن يحل الذكاء الاصطناعي مكان البشر، فإن خبراء عديدين يؤكدون أن البقاء سيكون للبشر الأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا بأنواعها، ومنها الذكاء الاصطناعي، أي أن معيار النجاح والتفوق يكمن في قدرة البشر على قيادة التكنولوجيا وتسخيرها لمصلحتهم».

وتحدث رئيس مجلس شباب قطاع الاتصالات، مهندس أول الخدمات الحكومية في الهيئة، محمد الحساني، حول استراتيجية الهيئة لتنمية المهارات الرقمية التي تضمن تحقيق أفضل ممارسات الاستدامة، والتي تتمثل في مجموعة من المبادرات التي تواكب جيل الشباب في جميع مراحلهم العمرية، مثل «مخيم تدرا الافتراضي»، الذي تنظمه الهيئة سنوياً بهدف تعزيز المهارات التقنية لدى الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 – 18 عاماً، و«أكاديمية تدرا الافتراضية»، التي تقدم الكثير من المسارات والبرامج التدريبية لمساعدة العاملين على تنمية مهاراتهم المهنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز