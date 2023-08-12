«الياه سات» تعزز حضورها في الصين وتستكشف فرص العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، عن خططها لتوسيع حضورها في الصين، كجزء من استراتيجيتها للنمو وتنويع أسواقها الدولية، وفي مقدمتها الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جاء ذلك على خلفية عقد مجموعة من الاجتماعات بالعاصمة الصينية بكين بين فريق الشؤون التجارية في شركة «الياه سات» بقيادة سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، مع حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الإمارات لدى الصين، وسط اهتمام كبير من البعثة الدبلوماسية الإماراتية في بكين بتمكين توسع الشركات الإماراتية في السوق الصينية النشطة.

كما عقدت «الياه سات» اجتماعاً مع شركاء شركة «الثريا»، ومنهم شركة «Zhongyou Century -بكين-» لتكنولوجيا الاتصالات لاستكشاف فرص العمل في القطاعات المهمة استراتيجياً كالقطاعات الحكومية.

وقال حسين بن إبراهيم الحمادي: «تنطوي الشراكة بين الياه سات والصين على إمكانات هائلة للنمو والتعاون المتبادل، وتلتزم سفارة الإمارات بتقديم الدعم الكامل للشركات الإماراتية، ومنها الياه سات للتوسع في الصين، إضافة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين».

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