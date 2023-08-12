«شارلوت تلبوري» تطلق مجموعة «ديزني» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شارلوت تلبوري بيوتي إطلاق مجموعة «ديزني» الجديدة، وذلك احتفالاً بمرور 10 سنوات على تأسيس شارلوت تلبوري بيوتي و100 عام على إطلاق ديزني.

وتشمل المجموعة محدودة الإصدار كريماً مرطباً للبشرة ينعشها على الفور، مع هايلايتر سائل وسهل الاستخدام وحقيبة مستحضرات تجميل ساحرة.

ومن خلال عرض منتجات، محتوى، تكنولوجيا، تجارب وفيلم رسوم متحركة قصير جديد بالكامل تم إنتاجه في استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، يجمع التعاون مواهب عالمية لابتكار تجربة رقمية تكرم تأسيس العلامتين التجاريتين.

كما تم الكشف عن متجر افتراضي مخصص عبر الإنترنت، اضافة إلى منتجات محدودة الإصدار .

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