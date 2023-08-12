سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة في أسبوع

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يقارب 41 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال أسبوع، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.52 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.56 تريليونات أمس، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم لسوق أبوظبي و687.4 ملياراً لسوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بقيمة 8.66 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.7 مليارات درهم بأبوظبي، و1.98 مليار بسوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.16 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 144.15 ألف صفقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي في جلسة نهاية الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.38% إلى 4064.31 نقطة، وهي أعلى وتيرة ارتفاع في 5 جلسات، بدعم من الأسهم القيادية. وتصدر الأسهم الرابحة خلال الأسبوع المزايا القابضة 18%، وبنك المشرق 5.5%، والفردوس القابضة 4.8%، وبنك السلام البحرين 4%، ودبي للمرطبات 3.3%، والإمارات الإسلامي 2.8%، واكتتاب القابضة 2.7%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 301.4 مليون درهم خلال أسبوع، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 212.6 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» بسيولة 169.9 مليونا.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع خلال الأسبوع أسهم كيو القابضة 27.8%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 23.2%، والخليج للمشاريع الطبية 14.3%، وأيبيكس للاستثمار 11.2%، وملتيبلاي 6.7%، وأبوظبي لبناء السفن 6.4%. وزاد فيرتيغلوب 5.7%، وألفا ظبي القابضة 5%، وبرجيل القابضة 3.8%، وأبوظبي التجاري 2.7%. واستقطب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال أسبوع بأكثر من 1.1 مليار درهم مغلقاً عند سعر 402.4 درهم، تلاه «كيو القابضة» جاذباً نحو 1.07 مليار درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 593.6 مليونا .

تداولات الجمعة

وخلال تداولات امس، صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.38%، إلى 4064.31 نقطة، وهي أعلى وتيرة ارتفاع في 5 جلسات. وشهد السوق، خلال الجلسة، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «بنك السلام - البحرين»، بقيمة 35.9 مليون درهم على 20.5 مليون سهم.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم بنك السلام- البحرين 3.9%، والإمارات دبي الوطني 3%، والفردوس القابضة 2.2%، وجي إف إتش المالية 1.9%، وسالك 1.9%.

وفي أبوظبي، قفز سهم «كيو القابضة» 11.2% إلى 3.68 دراهم، وطيران أبوظبي 3.7%، وأسمنت الفجيرة 3.6%، وملتيبلاي 2.2%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.1%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز