الإمارات الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في التقدم التقني

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت الإمارات الدول العربية، بينما نالت المركز الــ 18 عالمياً في التقدم التقني، بحسب التصنيف الذي أجرته ونشرته أمس «جلوبال فاينينس».

ونالت الإمارات في التصنيف 2.88 درجة، لتتفوق على كلٍ من كندا، أستراليا، وهونغ كونغ، والتي جاءت في المراكز من الــ 19 إلى الــ 21، على التوالي. وبحسب المجلة البريطانية، تفوقت الدولة أيضاً على كلٍ من فرنسا، إسبانيا، لوكسمبورغ، نيوزيلندا، ماليزيا، إيرلندا، الصين، وإيطاليا.



ويهدف التصنيف إلى رصد مستويات القوة التقنية لدى مختلف دول العالم حتى اللحظة.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز