548 مليون درهم صافي أرباح «سالك» للنصف الأول بنمو 3.6 %

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد معالي مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي (سالك) بالتمرير، النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين 30 يونيو الماضي. وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بـ8.4 %، لتصل إلى 694 مليون درهم من 640 مليون درهم سجلتها في النصف الثاني من 2022. وبلغ صافي الربح 273 مليون درهم خلال الربع الثاني، من دون تغيير كبير عن الربع السابق رغم التأثيرات الموسمية، وبلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام 548 مليون درهم، بزيادة 3.6 % عن النصف الثاني 2022.

توزيعات

بناء على النتائج القوية التي حققتها سالك، وافق مجلس الإدارة على توزيعات على المساهمين بواقع (7.3 فلوس لكل سهم) بمبلغ إجمالي قدره 548 مليون درهم تقريباً، ما يمثل كامل صافي ربح الشركة عن النصف الأول من 2023. وجاء قرار مجلس الإدارة بعد حصوله على تفويض من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية أبريل الماضي لاتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح التي تغطي نتائج النصف الأول من كل عام.

أرقام قياسية

وتم تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال الربع الثاني بتسجيل 113.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغت إيرادات استخدام نظام التعرفة المرورية 544 مليون درهم. وارتفعت إيرادات استخدام النظام، والتي تمثل 88 % من الإيرادات 13.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ أن أطلقت سالك عملياتها في 2007، وذلك بفضل التوسع القوي للأنشطة السياحية بدبي. وأعلنت سالك تحقيق صافي ربح 273 مليونا خلال الربع الثاني.

نتائج استثنائية

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: «النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة في الربع الثاني من 2023 تدل على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا»، مشيراً إلى أنه رغم التأثيرات الموسمية المعتادة، زادت الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، وتجاوزت مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.

وأضاف: «أسهمت الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة (حفظها الله)، إلى جانب طموحات هيئة الطرق والمواصلات بدبي في التوسع والنمو، في خلق بيئة لنجاحنا المستدام، وكعنصر أساسي في هذه البيئة، استندنا على الإمكانات الهائلة التي توفرها للارتقاء بأعمالنا، كما تستند سالك على منظومة الإمارة الفعالة ومكانتها الاستراتيجية لتواصل تعزيز مكانتها كجهة تشغيل رائدة لبوابات التعرفة المرورية على مستوى العالم أجمع».

من جهته، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «اكتسبت نتائج سالك المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من 2023 المزيد من الزخم بعد إدراجنا المشهود في سوق دبي المالي في سبتمبر من العام الماضي، مؤكداً أن الإنجازات المحققة تجسد المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي، والزيادة غير مسبوقة في استخدام بوابات سالك، ولا سيما صحة نموذج أعمالنا القوي. وسنواصل الالتزام مع فريقنا بتقديم نتائج استثنائية، لضمان قيمة أكبر لمساهمينا».

حركة النقل

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أجريت عبر بوابات سالك الثماني في الربع الثاني من 2023 نمواً بـ12.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي، ما يدل على التعافي المستمر من الجائحة. ونتيجة لذلك، ارتفعت الرحلات المولدة للإيرادات بـ13.8 % لتصل إلى 113.8 مليون رحلة في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ100.1 مليون رحلة في الربع الثاني 2022.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني 13.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 517 مليون درهم، بفضل زيادة 13.8 % في إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية.

محافظة المركز المالي على صلابته

في يونيو 2022، توصلت سالك إلى اتفاقية اقتراض وتسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 4.2 مليارات درهم، وتشمل تسهيلات ائتمانية تحت الطلب بقيمة 200 مليون درهم، لتغطية رسوم الامتياز المقدمة والأغراض العامة للشركة. وفي نهاية الربع الثاني، بلغ صافي الدين 3.1 مليارات درهم، لتبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.3 ضعف، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف وفق شروط الاتفاقية.

تعزيز الاستدامة

وتحافظ سالك على التزامها بالاستدامة البيئية من خلال تشجيع استخدام المركبات الكهربائية وتوفير بطاقات سالك مجانية لأصحابها. وفي 30 يونيو الماضي، تضاعف عدد المركبات المسجلة بـ 11.3 % مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 3194 مركبة.

تواصل سالك الاستثمار في مواردها البشرية والحفاظ على التزامها بالتنوع والشمولية. وقد زاد عدد العاملين فيها بدوام كامل من 12 موظفاً في 30 يونيو 2022 إلى 37 موظفاً في 30 يونيو الماضي، كما شهدت زيادة في عدد الجنسيات الممثلة من 6 إلى 12.

وتواصل سالك التأكيد على التنوع بين الجنسين، حيث شكلت الإناث 24 % من إجمالي القوى العاملة في 30 يونيو الماضي. كما حققت الشركة تقدماً في التوطين بنسبة وصلت إلى نحو 38 % بنهاية الربع.

ونظراً لهذا الأداء، تقوم الشركة بمراجعة توجيهاتها للعام بأكمله. وتتوقع سالك نمو الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة تتراوح من 9 إلى 10 % مقارنة بعام 2022، وأن يتراوح هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 66 و67 %.

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