13.4 مليار درهم أرباح نصفية لشركات العقار والمرافق بنمو 9%

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفعت أرباح شركات العقار والمرافق المدرجة في أسواق المال المحلية 9% على أساس سنوي خلال النصف الأول 2023.



ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركات وصلت الأرباح الصافية لتسع شركات مدرجة في قطاع العقار والمرافق إلى 13.4 مليار درهم بالنصف الأول مقابل نحو 12.3 مليار في الفترة نفسها من 2022، بزيادة تعادل 1.1 مليار درهم.



وجاءت «إعمار العقارية» في الصدارة بواقع 4.9 مليارات درهم (تشمل أرباح إعمار للتطوير 2.2 مليار درهم)، تلتها «ديوا» بـ2.7 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» بـ2.1 مليار درهم، و«مجموعة تيكوم» بأرباح 485 مليون درهم، و«إمباور» بـ403 ملايين درهم، و«تبريد» بـ386.4 مليون درهم.



وحققت «ديار للتطوير» أرباحاً بلغت 119 مليون درهم، وسجلت كل من «رأس الخيمة العقارية» و«الاتحاد العقارية» أرباحاً بواقع 88 مليون درهم و17.7 مليون درهم على التوالي.

وأرجعت «إعمار العقارية» أداءها القوي النصف سنوي مستنداً إلى تركيزها على تحسين الهوامش الربحية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية أدى إلى تحقيقها، خلال هذه الفترة، نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، حيث بلغت قيمة 6.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 5%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

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