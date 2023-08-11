المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الجمعة 11 أغسطس، استقراراً في الأسعار.

ووفقاً لأسعار اليوم فقد وصل سعر الذهب عيار «غرام 24» ارتفاعاً ملحوظاً، ووصل إلى 231.75 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» عند مستوى 214.50 درهماً، وتراجع سعر الذهب عيار «غرام 21» إلى 207.75 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 178.00 درهماً.

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي، التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يواصل المعدن النفيس طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.53 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1948.80 دولاراً.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1.3 بالمئة هذا الأسبوع، بينما يتجه مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.72 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 912.04 دولاراً، ومع ذلك يتجهان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1290.43 دولاراً، متطلعاً إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.

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