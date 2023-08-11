«لولو هايبر ماركت» تجمع 10 مليارات درهم قبل طرح عام محتمل

المصدر: دبي - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى مجموعة لولو الدولية، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل هايبر ماركت في الشرق الأوسط، إلى جمع 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار) لإعادة تمويل ديون قبل طرح عام أولي محتمل، حسب أشخاص مطلعين.

وتنسق المجموعة عملية الاقتراض مع بنوك «أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«بنك المشرق»، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وقالوا إن متوسط ​​أجل القروض يصل إلى 10 سنوات.

وقال الأشخاص إن شركة «لولو» تعيد تنظيم هيكل رأس مالها قبل إدراج محتمل في 2024 بعد تأخير تلك الخطط هذا العام، كما أنها تعمل على خطط الطرح مع «موليس آند كو» (Moelis & Co).

وستسمح الأموال للشركة «بسداد الديون الحالية، وتوسيع نطاق الانتشار مع 80 متجراً جديداً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وخارجها، وتعزيز شبكات سلسلة التوريد وقدرات التجارة الإلكترونية»، وفق قول ممثل عن «لولو». وأضاف أن «الشركة تستعد للاستفادة من الفرص الناشئة والارتقاء بحضورها العالمي إلى آفاق جديدة من خلال خطط الاكتتاب العام لدينا».

تقييم الشركة

قُدرت قيمة «لولو» بأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2020. وتدير الشركة مراكز تسوق وأنشطة تجارية أخرى، بما في ذلك الضيافة والشحن والعقارات.

والشركة التي أسسها رجل الأعمال الهندي يوسف علي في أوائل التسعينيات يبلغ دخلها السنوي نحو 8 مليارات دولار، ويعمل بها أكثر من 65000 شخص، وتنتشر في 23 دولة بجميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز