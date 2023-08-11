إيرادات "سالك" تتجاوز المليار.. والأرباح ترتفع 3.6% إلى 548 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة شركة سالك بالتمرير، النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2023.

وبلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام 548 مليون درهم، بزيادة وصلت نسبتها إلى 3.6% عن النصف الثاني من 2022.

وخلال النصف الأول من 2023 ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.7% مقارنة بذات الفترة من العام السابق لتفوق 1.0 مليار درهم نتجت بشكل أساسي من نمو في رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 10.7%.

أرقام قياسية

وحققت أرقام قياسية جديدة خلال الربع الثاني من 2023 بتسجيلها 113.8مليون رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغت إيرادات استخدام نظام التعرفة المرورية 455 مليون درهم وارتفعت إيرادات استخدام النظام، والتي تمثل 88% من إجمالي الإيرادات بنسبة %13.8 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ أن أطلقت سالك عملياتها في عام 2007.

وتحقق ذلك بفضل التوسع القوي في الأنشطة السياحية والتجارية بإمارة دبي. وأعلنت شركة سالك عن تحقيقها صافي ربح قدره 273 مليون درهم خلال الربع ذاته، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 548 مليون درهم عن نتائج سالك المالية للنصف الأول من 2023، (بواقع 7.3 فلس للسهم) وهو ما يمثل كامل صافي ربح الشركة عن النصف الأول من 2023، وذلك بعد الحصول على تفويض من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في أبريل 2023 لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح التي تغطي نتائج النصف الأول من كل عام.

وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: "إن النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة في الربع الثاني من 2023 تدل على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل المساهمينا"، مشيراً إلى أنه رغم التأثيرات الموسمية المعتادة، زادت الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وتجاوزت مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19

من جهته، قال إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "اكتسبت نتائج سألك المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من 2023 المزيد من الزخم بعد إدراجنا المشهود في سوق دبي المالي في سبتمبر من العام الماضي، مؤكداً أن الإنجازات المحققة تجسد المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي والزيادة غير المسبوقة في استخدام بوابات سالك ولا سيما صحة نموذج أعمالنا القوي".

وأضاف: "حققت سالك أرباحاً قوية خلال الربع الثاني من 2023 حيث سجلت إيرادات متميزة بلغت 517 مليون درهم، وهامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 66.9%. وسأواصل الالتزام مع فريقي بتقديم نتائج استثنائية، لضمان قيمة أكبر لمساهمينا.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني من 2023 بنسبة 13.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 517 مليون درهم، وذلك بفضل زيادة بنسبة 13.8% في الإيرادات من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية.

رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية:

حققت سالك أداء قياسي خلال الربع الثاني على التوالي بتسجيل أعلى إيرادات فصلية على الإطلاق خلال الربع. وساهم النمو المستمر في الأنشطة التجارية والسياحية بدبي في زيادة الرحلات المولدة للإيرادات.

ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 13.8% لتصل إلى 455 مليون درهم كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام النظام بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، رغماً عن الإنخفاض الموسمي المعتاد لحركة التنقل في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع بالأول.

وساهمت رسوم الاستخدام بنسبة 88.1% من إجمالي إيرادات الربع. المخالفات والغرامات شهدت الإيرادات من المخالفات والغرامات زيادة بنسبة 5% مقارنة بنفس الربع من العام السابق حيث وصلت إلى 53 مليون درهم وذلك بسبب الزيادة في عدد المخالفات بعد خصم المخالفات المستحقة للإلغاء (نحو 620,000 صافي عدد المخالفات في الربع الثاني من 2023 مقارنة بنحو 573,000 في الربع الثاني من (2022).

وجاء العدد الصافي للمخالفات ثابتاً إلى حد كبير كنسبة من صافي عدد الرحلات، وساهمت الإيرادات من المخالفات والغرامات بنسبة 10.2% من إجمالي الإيرادات.

إيرادات تفعيل بطاقات "سالك":

ارتفعت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 37.7% مقارنة بذات الربع من العام السابق، لتصل إلى 7 ملايين درهم، وساهمت بنسبة 1.3% من إجمالي الإيرادات.

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