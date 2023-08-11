شولتس: نقص العمالة مشكلة ستشغل ألمانيا على مدار عقود قادمة

المصدر: فالترسهاوزن – ألمانيا - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن تأمين الاحتياجات من الكوادر الفنية المتخصصة يشكل واحداً من أكبر التحديات، التي سيتعين على ألمانيا مواجهتها خلال العقود المقبلة.

وخلال زيارة لشركة في مدينة فالترسهاوزن بولاية تورينجن شرقي ألمانيا، قال شولتس أمس، إن إحدى المهام الرئيسة خلال السنوات العشر أو العشرين وربما أيضاً الثلاثين المقبلة ستتمثل في استغلال كل الإمكانات حتى يحصل كل شاب على تدريب مهني جيد.

وأضاف أن هذه المهمة تتعلق أيضاً باستكمال تدريب الأشخاص العاملين بالفعل واجتذاب كوادر فنية من الخارج.

واعتبر شولتس أن قانون هجرة العمالة الماهرة يعد خطوة على هذا الطريق، مشيراً إلى أن هذا القانون يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قريباً. ولعب نقص العمالة الماهرة دوراً كبيراً أيضاً خلال زيارة شولتس لشركة «سيلابل سوليوشنز»، وقال شولتس بعد محادثات مع موظفين في الشركة، إن «هذه القضية تؤثر على الجميع بالطبع». وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن مشكلة اجتذاب كوادر فنية متخصصة قابلة للحل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز