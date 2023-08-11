تفاهم بين «إسلاميك كوين» وشبكة «حق» مع مؤسسات بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت «إسلاميك كوين» وشبكة «حق» أربع مذكرات تفاهم مع مجموعة من مزودي الخدمات الخاصة والحكومية في الإمارات. وشمل ذلك مذكرات تفاهم مع مركز «أم بي أم الطبي التخصصي» ومركز «آمر 247 للخدمات الحكومية» وعيادة «آي ڤي ويلنيس لونج»، و«ميدل إيست هوليداي».

وستعمل هذه الشراكات الاستراتيجية على سبر آفاق جديدة وواعدة لتحسين تجربة المستخدم ودمج التكنولوجيا. وتأتي هذه المبادرات لدفع وتيرة تبني واعتماد عملة «إسلاميك كوين» مع الإطلاق المرتقب للعملة وبدء عمليات تداولها على منصات التداول في 1 سبتمبر 2023. وتمكن فريق العمل أيضاً من عقد شراكة مع مجموعة «دي دي كاب» في لندن، مما سيمهد الطريق أمام دمج شبكة «حق» مع أكثر من 300 بنك إسلامي من حول العالم.

وتهدف الشراكة إلى توفير حلول للتمويل الإسلامي، ويشمل ذلك بديلاً مالياً لنظام سويفت متوافقاً مع الشريعة ومبنياً على الويب 3.0، ومنصة أصول رقمية، وعملات رقمية صادرة من البنوك المركزية، والترميز الرقمي للأصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز