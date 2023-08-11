«داماك» تعلن تسليم منتجعها الفاخر بالمالديف في 2025

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «داماك إنترناشونال» أن عمليات البناء الرئيسية لمنتجعها الفاخر في المالديف «ماندرين أورينتال بوليدهوفارو ريف» تحرز تقدماً ملحوظاً، حيث سيتم تسليم المشروع في العام 2025. سيضم المنتجع 120 فيلا، وسيقدم مجموعة من خيارات الإقامة، بدءاً من غرفة نوم واحدة، وصولاً إلى 4 غرف نوم، إضافة إلى الفلل العائمة فوق الماء، التي تمنح الضيوف خيارات متنوعة.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك إنترناشونال: «متحمسون لرؤية التقدم الحاصل بأعمال تطوير المنتجع، ومن خلال تعزيزعلاقاتنا مع شركائنا في المشروع، نحن على ثقة بأننا سنقدم منتجعاً مميزا عند اكتماله».

وفي الوقت الحالي يجري تشييد الفلل واستكمال أعمال البنية التحتية بوتيرة متسارعة، وهو ما يؤكد مجدداً التزام «داماك» بإنجاز المشروع، ضمن الإطار الزمني المحدد. ويقع المنتجع الفاخر، الذي تبلغ مساحته 34 هكتاراً، والمقرر افتتاحه عام 2025، في «بوليدهوفارو ريف»، ضمن جزيرة «ساوث مالي أتول».

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