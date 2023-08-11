1.15 مليار مبيعات عقارات جزر العالم منذ مطلع العام

المصدر: دبي - البيان

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سجلت جزر العالم في دبي 145 صفقة بيع بقيمة 1.15 مليار درهم، منذ مطلع العام الجاري، وتم أمس تنفيذ صفقتين لبيع فيلتين على الخريطة في جزيرة زايا زوها بقيمة 151 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، شملت الصفقات منذ مطلع العام بيع قطعتي أرض بقيمة 226 مليون درهم، و11 فيلا على الخريطة بقيمة 710.9 ملايين درهم، و42 شقة فندقية بقيمة 57 مليون درهم، و78 غرفة فندقية بقيمة 155.5 مليون درهم، و4 متاجر بقيمة 43.4 مليون درهم.

وشهدت جزر العالم، أمس، صفقتي بيع بنحو 151 مليون درهم، الأولى لبيع فيلا على الخريطة في جزيرة زايا زوها بقيمة 78.7 مليون درهم، والثانية لفيلا على الخريطة في المنطقة نفسها أيضاً بقيمة 72.2 مليون درهم.

وتوزعت الصفقات في جزر العالم منذ بداية العام الجاري على منطقتين رئيستين، هما: جزيرة زايا زوها عبر 11 صفقة، جميعها فلل على الخريطة بقيمة 710.9 ملايين درهم، والمنطقة الثانية قلب أوروبا 2 مع 133 صفقة بقيمة 255.9 مليون درهم. وسجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.2 مليار درهم مع 551 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 391.15 مليون درهم، و506 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 175 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 19 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم، وتصدرت مدينة المطار المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 74 مبايعة بقيمة 197 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 384.85 مليون درهم، منها 6 رهونات أراضٍ بقيمة 59.32 مليون درهم، و86 رهن فلل وشقق بقيمة 325.53 مليوناً، أهمها بمنطقة المزهر الأولى بقيمة 100 مليون درهم. وتم تسجيل 19 هبة بقيمة 111.2 مليون درهم، أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 48 مليون درهم.

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