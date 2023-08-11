جمارك دبي تنظم برامج توعوية بمدينة مدهش

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جمارك دبي بمجموعة من الفعاليات والبرامج التوعوية والترفيهية في مدينة مدهش، التي تستمر فعالياتها حتى 27 أغسطس الجاري، حضرها ما يقارب من 100 طفل. يأتي ذلك دعماً من الدائرة لجهود إمارة دبي في تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية المقدمة لزوار فعاليات صيف دبي 2023.

واستمتع زوار مدينة مدهش ببرامج وفعاليات جمارك دبي التي جاءت بتجارب مميزة وممتعة موجهة للأطفال الزائرين بمشاركة عدد من الإدارات بالدائرة منها قسم المسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي، وإدارتا حماية حقوق الملكية الفكرية، والدعم الفني.

مسؤولية اجتماعية

وشهدت فعاليات جمارك دبي تقديم ورشة توعوية عن المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والحديث عن دور جمارك دبي في إطلاقها مبادرات داعمة للعمل المجتمعي. وقدم قسم التوعية والتثقيف بالملكية الفكرية ورشة توعوية عبر برامج التواصل الاجتماعي ضمن (صيف الملكية الفكرية) في فعاليات جمارك دبي الصيفية وتضمن الفعالية التي قدمت للأطفال تشكيل ألواح الكرتون والأوراق الملونة بأفكارهم لتوصيل فكرة ومفهوم الملكية الفكرية لهم، وتمكينهم من مشاهدة إبداعاتهم، حيث كان هناك إقبال كبير للمشاركة من قبل الأطفال وتم توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وشاركت إدارة الدعم الفني ممثلة في وحدة الكلاب الجمركية الـK9 في الفعاليات من خلال تقديم عرض مميز أمام الأطفال والحضور حول قدرات الكلاب الجمركية التي تمتلكها جمارك دبي للكشف عن المواد الممنوعة والمتفجرات والمخدرات سواء في الحقائب أو البضائع في المراكز الجمركية، حيث قدم مفتشو جمارك دبي عدة فقرات حول القدرات التي يتمتع بها الكلاب الجمركية في الكشف عن الممنوعات، كما شارك مجموعة من الأطفال في بعض العروض، حيث حرص مدربو الكلاب الجمركية على تعليم الأطفال على كيفية التعامل مع الكلاب وكذلك التقاط الصور التذكارية معها.

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