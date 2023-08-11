بنك الإمارات للاستثمار يتحول للربحية بـ54.6 مليون درهم في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك الإمارات للاستثمار، أرباحاً قدرها 54.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بخسائر قدرها 40.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

يعود سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 60% لتصل إلى 68.6 مليون درهم مقارنة بـ 42.8 مليون درهم خلال النصف الأول 2022.

كما يعود إلى تحقيق عكس مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمقدار 23.9 مليون درهم مقابل تسجيل مخصصات قدرها 53.3 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

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