«أرادَ» تشرك طلاب أمريكية الشارقة في تصميم واجهات الجادة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت «أرادَ»، والجامعة الأمريكية في الشارقة أحدث تعاون بينهما، والذي تم بموجبه منح فرصة قيمة أمام باقة من طلاب هندسة العمارة في إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية على مستوى المنطقة، لتصميم سلسلة من النماذج لأغلفة الأبنية في مشروع الجادة العملاق في ضاحية مويلح بقلب الشارقة.

وجاء المشروع تحت مسمى «Thick Skins»، برعاية المطوّر الرئيسي «أرادَ»، ومثل شراكة مثمرة بين القطاع الأكاديمي وقطاع التطوير العقاري، حيث أتاح المجال أمام الطلاب لاكتساب خبرة عملية، شملت مرحلة التصميم التصوّري، وتحليل الموقع، وتطوير التصاميم.

وخلال برنامج جامعي، بإشراف أستاذ العمارة المشارك جايسون كارلو، تضمن 18 طالباً في سنة التخرج من كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، قام الطلاب بالأبحاث وإعداد التصاميم لابتكار أغلفة أبنية للمحطة الفرعية القائمة، والتي تقوم بتشغيلها كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

واستعرض الطلاب الجوانب الواقعية في سلسلة من الفصول الدراسية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفرق التصميم المتخصصة بـ«أرادَ».

وأقيم العرض الختامي لتصاميم واجهة المحطة الفرعية أمام الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»، أحمد الخشيبي، وبحضور كبار أعضاء هيئة التدريس في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، بما في ذلك الدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة؛ وجورج كاتودريتيس، أستاذ الهندسة المعمارية؛ وجايسون كارلو، الأستاذ المشارك في الكلية.

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