نمو صفقات التمويل العقاري لـ«أبوظبي الإسلامي» في المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تنمية محفظته للتمويل العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بأصول تمويلية جديدة، تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتم توقيع صفقات تمويلية لصفقات عدة، تشمل توفير التمويل المنظّم لعدد 343 وحدة سكنية مشتركة في منطقة نورث أكتون في غرب لندن، وفندق يحتوي على 400 غرفة في محيط مطار جاتويك، ومبنى مكاتب من الفئة الأولى بمساحة 133 ألف قدم مربعة في منطقة غيلدفورد، ومبنى مكاتب لمقرات وطنية رئيسية على مساحة مساحة 153 ألف قدم مربعة بمنطقة نيوبورت في ويلز.

ونجح «أبوظبي الإسلامي» في إبرام صفقات تمويل كبيرة تزيد قيمتها عن 3 مليارات درهم (650 مليون جنيه استرليني)، خلال السنوات الخمس الماضية. ويقدم فريق المصرف في لندن الدعم التمويلي والخدمات الاستشارية للمتعاملين من دول مجلس التعاون الباحثين عن استثمارات عقارية تجارية وسكنية في المملكة المتحدة.

وبحسب «كابيتال إكونوميكس» فقد شهد متوسط قيم رأس المال انخفاضاً بنسبة 12,6% خلال العام 2022.

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