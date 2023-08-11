«إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» يستحوذان على 31.6 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» على 31.6% من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 380 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4048.85 نقطة، في ختام جلسة أمس، متراجعاً بنسبة 0.53%.

وتصدر سهما «أمانات القابضة» و«الخليج للملاحة» ارتفاعات 14 شركة بالسوق، وارتفعا 2.9%، و1.8% على التوالي. وشهد سوق دبي المالي، بختام جلسة أمس، ارتفاع أسهم وطنية 2.8%، واكتتاب القابضة 1.35%، وتعليم القابضة 0.7%، وزاد سهم دبي الإسلامي 0.7%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم بنهاية الجلسة نحو 95.26 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 87.4 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين بنهاية الجلسة نحو 44.8 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 34.6 مليون درهم، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 27.57 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 51.56 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال الجلسة نحو 167.68 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 44.123% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 173.58 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 45.67% من إجمالي قيمة المبيعات.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» عند مستوى 9904.25 نقاط، ليتراجع في ختام الجلسة بنسبة 0.49%. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مصرف الشارقة الإسلامي 3.8%، وألفا ظبي القابضة 3.6%، وأمريكانا للمطاعم 3.5%، وحياة للتأمين 3.1%، وكيو القابضة 1.8%، وزاد إشراق للاستثمار 1.4%، وأدنوك للغاز 1.1%. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 220.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة جاوزت 113.9 مليون درهم، تلاه «كيو القابضة» جاذباً 108.98 ملايين درهم.

اجتذاب

اجتذبت الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و380.03 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 595.6 مليون سهم عبر تنفيذ 26.9 ألف صفقة.

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