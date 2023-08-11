35.3 ملياراً أرباح 35 شركة مدرجة في دبي بنمو 49 %

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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قفزت أرباح 35 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 35.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 49% مقابل 23.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قيمتها 11.6 مليار درهم.

وبلغت حصة أرباح 6 بنوك من هذه الشركات 21.5 مليار درهم في النصف الأول 2023، أي ما نسبته 60.9% من الإجمالي، وذلك مقارنة بأرباح حققتها هذه البنوك بقيمة 11.07 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022 وبنسبة زيادة سنوية 94.2%.

«الإمارات دبي الوطني»

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، مسجلاً نمواً بنسبة 130% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليار درهم، على خلفية النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب التحسّن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض.

«إعمار العقارية»

حققت شركة «إعمار العقارية» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.9 مليارات درهم، بنمو 15%، مقارنة مع 4.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2022، وحققت الشركة مبيعات عقارية بلغت قيمتها 20.2 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة 14%.

بنك المشرق

أعلن بنك المشرق عن تسجيل أداء قوي، في النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 150% إلى 3.5 مليارات درهم. وبلغت الأرباح التشغيلية 3.7 مليارات درهم، بزيادة 88% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، على خلفية نمو الدخل التشغيلي بنسبة 60%، الذي يعكس نمواً قوياً في جميع وحدات الأعمال.

«دبي الإسلامي»

حقق صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي، خلال النصف الأول من عام 2023، نمواً بنسبة 15% ليصل إلى 3.1 مليارات درهم (وهو الأعلى صافٍ في تاريخ البنك خلال الفترة المستعرضة) مقارنة مع 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، وارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول 2023 ليصل إلى 9.3 مليارات درهم، بنمو قوي نسبته 49% على أساس سنوي، مقارنة مع 6.26 مليارات.

«كهرباء ومياه دبي»

أعلنت كهرباء ومياه دبي "ديوا" نتائجها المالية الإجمالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 7.3 مليارات درهم وأرباحاً صافية قدرها 1.98 مليار درهم، وبلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال النصف الاول 12.7 مليار درهم وصافي الربح 2.7 مليار .

«دبي التجاري»

حقق بنك دبي التجاري خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 1.22 مليار درهم، بزيادة قدرها 41.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وأسهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى في هذا النمو الكبير في صافي الربح.

«دو»

ارتفعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 25% إلى 767.7 مليون درهم في فترة النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أرباح بقيمة 614 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجلت الإيرادات 6.78 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع إيرادات بنحو 6.26 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنمو 8%.

«دبي للاستثمار»

أعلنت «دبي للاستثمار»، تحقيق أرباح صافية بلغت 580 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، بزيادة 59%، مقارنة بـ364 مليون درهم للفترة ذاتها في عام 2022. كما حققت الشركة زيادة صافي الربح بنسبة 65% خلال الربع الثاني 2023 إلى 266.03 مليون درهم مقارنة بـ161.54 مليون درهم للفترة ذاتها في عام 2022. وسجل إجمالي الإيرادات في المجموعة نمواً بارزاً وصل إلى 2.03 مليار درهم خلال النصف الأول 2023، مقارنة بـ1.55 مليار خلال النصف الأول 2022، محققة زيادة بنسبة 31%.

«تيكوم»

سجّلت مجموعة تيكوم، خلال النصف الأول 2023، صافي أرباح بلغ 485 مليون درهم بنمو 13% على أساس سنوي، فيما حققت إيرادات بقيمة 1.049 مليار درهم بزيادة 6% على أساس سنوي، مدفوعة بالمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة عبر محفظة أصولها المتنوّعة، وبفضل النمو في معدلات الإيجار والاحتفاظ بالعملاء في جميع مجمعات الأعمال. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% إلى 485 مليون درهم، مدعوماً بالأداء القوي للإيرادات، والنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال.

«تبريد»

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن نتائجها المالية الموحّدة للستة أشهر الأولى من عام 2023، مسجّلة ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 61%، ليبلغ 386.4 مليون درهم، مقارنة بـ240.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت إيرادات «تبريد» خلال النصف الأول من العام الحالي 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.067 مليار درهم، مقارنة بـ975.7 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

«دبي للمرطبات»

قفزت أرباح «دبي للمرطبات» خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 286.8 مليون درهم، بنمو 426%، مقارنة بـ54.5 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022، جاء هذا النمو نتيجة لتحقيق مكسب من بيع موجودات ثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 220 مليون درهم.

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