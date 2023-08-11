4.9 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار» النصفية بنمو 15 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إعمار العقارية» عن تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع مبيعاتها العقارية والنجاح الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها.

وسجّلت إعمار العقارية في النصف الأول من 2023 إيرادات بلغت 12.3 مليار درهم، مع نمو في صافي الأرباح بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 4.9 مليارات درهم. ويعود الأداء الثابت للشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي.

كما أدى تركيز الشركة على تحسين الهوامش الربحية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى تحقيقها خلال هذه الفترة نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، حيث بلغت قيمة الأرباح 6.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وحققت الشركة مبيعات عقارية في النصف الأول من 2023 بلغت قيمتها 20.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية 62.8 مليار درهم، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وقال محمد العبّار، مؤسس شركة إعمار: «أداء إعمار في الفترة الأخيرة يعكس التزامنا المستمر بالنمو والربح المستدام، كما يؤكد تركيزنا على تلبية احتياجات عملائنا كافة. ولقد أسفرت استثماراتنا عن عوائد قوية، مدفوعة بنمونا المطرد وتحسّن عملياتنا، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة تنفيذ استراتيجية أعمالنا وتلبية طلبات عملائنا بالمستوى ذاته من النجاح في النصف القادم من هذا العام».

عقارات معدة للبيع

سجلت إعمار للتطوير في النصف الأول من 2023 مبيعات عقارية بقيمة 19 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، كما بلغت إيرادات إعمار من تطوير العقارات المعدة للبيع في الإمارات 6.3 مليارات.

مراكز التسوق

سجلت مراكز التسوق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري نمواً في إيراداتها خلال النصف الأول 2023 بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3.1 مليارات درهم.

وحققت المحفظة أرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 3.2 مليارات درهم بزيادة قدرها 77% عن النصف الأول 2022. وحققت أصول مراكز التسوق الرئيسة لدى شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق معدل إشغال لافتاً وصل إلى قرابة 96%.

«إعمار الدولية»

سجلت العمليات العقارية لشركة إعمار في النصف الأول مبيعات عقارية بلغت 1.2 مليار درهم وعائدات بلغ مجموعها 1.3 مليار درهم. وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، علماً بأن عائدات العمليات العقارية الدولية تشكل 11% من إجمالي إيرادات إعمار.

«إعمار للضيافة والترفيه»

في النصف الأول، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 1.6 مليار درهم، بنمو نسبته 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمر في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي، حيث حققت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات، بما في ذلك الفنادق المدارة من قبلها، متوسط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2023.

أعمال ذات عوائد متكررة

وسجلت محفظة إعمار المتنوعة من الأعمال ذات العوائد المتكررة، زيادة 11% بإيراداتها مقارنة بالنصف الأول 2022، حيث بلغت 4.7 مليارات درهم، وتشكل عوائد هذه الأعمال 38% من إجمالي الإيرادات.

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