2.2 مليار درهم أرباح إعمار للتطوير

المصدر: دبي - البيان

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واصلت «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، زيادة مبيعاتها العقارية في الربع الثاني من عام 2023، حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 25% مع وصول القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 19 مليار درهم في النصف الأول 2023 مقارنة بمبلغ 15.2 مليار درهم في النصف الأول 2022.

وجاء هذا الأداء نتيجة لإطلاق إعمار الناجح لـ16 مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية الرئيسة، والتي من شأنها أن تشكل مصدراً قوياً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

وخلال النصف الأول، حققت الشركة أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 2.3 مليار درهم، بينما وصل صافي الربح إلى 2.2 مليار درهم بالتوازي مع النصف الأول من 2023.

وبفضل الأداء المميز الذي حققته إعمار للتطوير، ارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 53.2 مليار درهم، سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

كانت الشركة كشفت في يونيو الماضي عن أحدث وجهاتها لنمط الحياة العصرية، «ذا أويسيس» من إعمار، وهي أحد أكبر وأرقى المشاريع في دبي. وتبلغ قيمة التطوير الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار. تسليم المشاريع بنهاية يونيو، تكون إعمار قد قامت بتسليم أكثر من 63000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 28500 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً بالإمارات.

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