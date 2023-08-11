«إي أي إتش» تُعلن توزيع أرباح 100 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت إي أي إتش إثمار الدولية القابضة «إي أي أتش»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توزيع 100 مليون درهم كأرباح لمستثمريها وفقاً للنتائج المرحلية لنصف العام الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو الماضي، وذلك تعزيزاً لموقعها المتنامي ضمن المشهد الاستثماري في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وانعكاساً لأدائها المالي المتميز ونموها الاستثنائي خلال هذا العام.

وكانت الشركة أعلنت مطلع يوليو عن نمو استثنائي لأعمالها ونتائجها المالية خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ صافي أرباح النصف الأول من العام 445 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 24 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش: «إن الوصول لتحقيق نتائج قياسية يأتي نتيجة الرؤية والتوجيه السليم لمجلس الإدارة والعمل المستمر من كافة الكوادر العاملة في إي أي اتش، وبهذه المناسبة لا بد أن نؤكد على التزامنا الثابت باستمرارنا في وضع الأولوية لمصالح مستثمرينا، والسعي الدائم لارتياد آفاق استثمارية جديدة ومُجزية».

وأضاف، ارتفعت أصول الشركة من 77.7 مليون درهم في النصف الأول 2022، إلى 2.23 مليار درهم عند نهاية النصف الأول من العام الجاري.

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