35 مليون دولار أرباح «نتورك إنترناشيونال» في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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حققت «نتورك إنترناشيونال» نتائج قوية للنصف الأول 2023 مع نمو الإيرادات بـ 19 %، وارتفاع الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بـ 23% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بـ 23 %، لتبلغ 94 مليون دولار، مما يعكس الأداء القوي على صعيد الإيرادات وضبط التكاليف. وبلغت أرباح الفترة 35 مليون دولار بزيادة 9%.

وقابل النمو القوي للأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ارتفاع طفيف بصافي مصروفات الفائدة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، وزيادة معدل الضريبة الفعلي جراء نمو الأرباح في أفريقيا.

ونتيجة لذلك حققت الشركة تدفقاً نقدياً حراً قوياً بقيمة 65 مليون دولار بزيادة 64 % في السنة. وارتفعت إيرادات النصف الأول 19 % لتبلغ 239 مليون دولار، مدفوعة بنمو 33% لحجم معالجة المدفوعات بقطاع التجزئة.

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