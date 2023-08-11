«دبي للخدمات المالية» تنشر تقرير أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية تجريه على مستوى القطاع، حيث تم إجراء التمرين على امتداد مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع شركة كونترول ريسكس، وهي شركة استشارية، ويمكن الاطلاع على نسخة من التقرير على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.

وقامت سلطة دبي للخدمات المالية مايو الماضي بإجراء تدريب محاكاة سيبرانية، شاركت فيه 17 شركة مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، حيث أتاح التدريب للشركات الفرصة لتقييم وتحسين كفاءة قدراتها في إدارة الأزمات السيبرانية، وتعزيز قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الاستجابة لأي حدث سيبراني واسع النطاق، ويقدم التقرير نبذة عامة عن العناصر الرئيسية للتدريب، وملخصاً حول نتائجه.

ويأتي التدريب في إطار جهود سلطة دبي للخدمات المالية، لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، ودعم التقدم المستمر في مجال المرونة السيبرانية لدى الشركات في مركز دبي المالي العالمي. وقد نشرت السلطة أخيراً مجموعة من قواعد إدارة المخاطر السيبرانية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير المقبل، ونتوقع من جميع الأفراد المرخصة تطبيق تلك المتطلبات. يمكن الاطلاع على القواعد ذات الصلة من خلال الرابط.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمثل ترسيخ وتعزيز مستويات المرونة والأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي أهم أولويات سلطة دبي للخدمات المالية، وفي السنوات الأخيرة قمنا بالتعامل مع شركات مركز دبي المالي العالمي، من خلال أنشطة توعية متنوعة، ومن خلال منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وذلك لتعزيز المعرفة بالمرونة والحماية السيبرانية الجيدة، وأتاح تدريب المحاكاة السيبرانية للشركات فرصة اختبار أطر إدارة المخاطر السيبرانية الخاصة بها، ضمن بيئة آمنة ومضبوطة، والحصول على ملاحظات الخبراء المختصين، وسنواصل العمل مع الشركات لتعزيز الوعي السيبراني لديها، وتشجيعها على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال».

وتُذكر السلطة الأفراد المرخصين في مركز دبي المالي العالمي بضرورة الإبلاغ دون تأخير، في حال حصولهم على معطيات تشير الى وقوع حادث سيبراني، ويتوفر نموذج الإخطار على البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية.

كذلك تشجع سلطة دبي للخدمات المالية الشركات على التسجيل في منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، من خلال بوابتها الإلكترونية، لتلقي المعلومات في الوقت المناسب حول التهديدات السيبرانية المحتملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز