«إينوك» و«الساير» تتعاونان لتوسيع شبكة زيوت إينوك للتشحيم بالكويت

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة إينوك مذكرة تفاهم مع وحدة أعمال قطع الغيار ومجموعة اللوجستيات التابعة لمجموعة «الساير»، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية العامة للمجموعة، الرامية لتوسيع شبكة منتجات زيوت التشحيم في المنطقة.

وستكون وحدة أعمال قطع الغيار ومجموعة اللوجستيات التابعة لمجموعة «الساير» الموزع الوحيد لمنتجات مجموعة إينوك بالكويت. وبحضور الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وقّع الاتفاقية برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في إينوك، ومبارك الساير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الساير القابضة» بالكويت.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تأتي هذه الشراكة منسجمة مع التزام إينوك بتلبية طلب عملائها المتنامي على زيوت التشحيم عالية الجودة، وتؤكد حرص المجموعة على تسهيل إمكانية وصول العملاء إلى هذه المنتجات بجميع أنحاء المنطقة وخارجها».

وقال مبارك الساير: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة إينوك لما تحظى به من كفاءات معروفة بمجال زيوت التشحيم، وللمجموعة الواسعة من المنتجات التي تتيحها لإثراء عروضنا وخدماتنا في الكويت. معاً يمكننا تقديم أجود المنتجات مع الالتزام بجميع معايير السلامة والجودة الدولية لضمان رضا العملاء».

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