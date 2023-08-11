غرفة تجارة دبي تناقش تطوير دليل شامل للحضانات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً افتراضياً، شارك فيه أعضاء من مجموعة عمل دور الحضانة، وممثلون عن بلدية دبي، لمناقشة الفرص والتحديات، التي تواجه دور الحضانة في الإمارة.

جاء الاجتماع في سياق الجهود، التي تبذلها الغرفة، لتعزيز تنافسية قطاع دور الحضانة، عبر تكريس دورها جسراً يربط القطاعين العام والخاص، وركز الاجتماع على ضمان توحيد معايير التفتيش واللوائح التنظيمية، وتبسيط التعاون مع جميع الأطراف المعنية المختصة بقطاع دور الحضانة بالإمارة.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل دور الحضانة جزءاً محورياً من مجتمعنا باعتبارها حجر الأساس في تعليم أطفالنا وبناء مستقبلهم، ويسرنا أن نجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع، لمناقشة سبل تحسين أدائه، ويشكل هذا الدور جزءاً من جهودنا في دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الإمارة، وتوفير منصة للحوار المتبادل بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، حيث يمكننا معاً مناقشة الفرص، وكيفية الاستفادة منها، ومعالجة التحديات، التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المعنية».

ومن الاقتراحات التي طرحتها مجموعة العمل تطوير دليل شامل ولوائح موحدة لجميع أنواع الحضانات، وتفعيل الحوار مع دور الحضانة حول التشريعات واللوائح الجديدة، ومراجعة متطلبات مواقف السيارات لدور الحضانة. وتلعب الغرفة دوراً حاسماً في دعم مجموعات الأعمال، عبر توفير منصة مهمة، لتبادل الحوار الشفاف بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية، بشأن السياسات الناظمة لقطاعاتهم.

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