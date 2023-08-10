1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي على أسهم المالية والبنوك والعقار.

وتوزعت السيولة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و380 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 595.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.9 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.56 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9635.15 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9904.25 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوي 4048.85 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 220.4 مليون درهم وأغلق عند 402 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 113.9 مليون درهم واقفل عند 21.44 درهم بارتفاع بنسبة 3.57%، ثم "كيو القابضة" جاذباً 108.9 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.85% إلى 3.31 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 65.3 مليون درهم ووصل إلى مستوي 6.85 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 36.3 مليون درهم ليغلق عند 16.3 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 31.3 مليون درهم ليقفل عند 7.27 درهم.

وأغلق سهم "ديوا" مستقراً عند مستوى 2.61 درهم مع إعلان الشركة تحقيقها إيرادات بقيمة 12.7 مليار درهم وصافي ربح بنحو 2.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

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