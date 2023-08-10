54.62 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» النصفية بزيادة 29.5%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية نتائجها المالية للربع الثاني والستة أشهر الأولى للسنة المنتهية 30 يونيو 2023.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 29.5% إلى 54.62 مليون دولار للنصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 42.38 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تماشياً مع نمو المساهمات من جميع خطوط الأعمال. بلغت ربحية السهم عن الفترة 1.55 سنت مقابل 1.21 سنت للأشهر الستة الأولى من عام 2022.

بلغ إجمالي الدخل للنصف الأول من عام 2023 ما مقداره 173.77 مليون دولار مقابل 122.13 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرها 42.3%.

ارتفع صافي الربح الموحد لفترة الستة أشهر بنسبة 26.0% إلى 57.19 مليون دولار مقارنة بـ 45.38 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 116.58 مليون دولار بزيادة 51.88% من 76.76 مليون دولار للستة أشهر الأولى من عام 2022.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين 973.58 مليون دولار في 30 يونيو 2023 بانخفاض 2.3% من 996.60 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022. جاء هذا الانخفاض نتيجة توزيعات الأرباح المدفوعة للعام السابق إلى جانب التغيرات في القيمة العادلة والتغيرات في أسهم الخزانة.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 5.9 ليصل إلى 10.34 مليارات دولار في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 9.76 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2022.

الربع الثاني

وسجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 30.61 مليون دولار للربع الثاني من العام بزيادة 32.74% مقارنة بـ 23.06 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022 مما يعكس استمرار النمو والتقدم المطرد.

بلغت ربحية السهم للربع الثاني 0.86 سنت مقابل 0.66 سنت للربع الثاني من عام 2022. بلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من عام 2023 ما مقداره 86.83 مليون دولار مقارنة بـ 56.11 مليون دولار للربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 54.7%.

بلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 32.75 مليون دولار مقابل 26.03 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 25.8%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 54.08 مليون دولار مقارنة بـ 30.08 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة 79.76%.

وقال غازي الهاجري رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية: «يسعدنا أن نعلن عن ربع آخر من النمو الجيد في الدخل والربحية والنتائج الجيدة خلال النصف الأول من عام 2023، مع نمو مستقر ومتواصل من خطوط الأعمال الثلاثة الرئيسية للمجموعة. لقد دعمت نتائج المجموعة ومرونتها نتيجة للتركيز الموضوعي على القطاعات والأسواق المنخفضة المخاطر، والتي سنواصل تعزيز وجودنا فيها. من خلال البناء على هذا الزخم الإيجابي، سنواصل اتخاذ خطوات واسعة في جميع أنحاء الأعمال بهدف زيادة تنويع عملياتنا وزيادة إيراداتنا وبناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل في الأسواق الرئيسية وعبر خطوط أعمالنا الرئيسية. سنظل ملتزمين بتعزيز أدائنا وعوائدنا لمساهمينا».

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «شهد الربع الثاني من العام استمرار جي إف إتش في تحقيق عوائد معززة من استثماراتها وتحقيق القيمة للمجموعة ومساهمينا ومستثمرينا. نحن سعداء بالنمو القوي في الدخل والربحية فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا واتخاذ خطوات حاسمة تجاه المزيد من النمو عبر خطوط أعمالنا الرئيسية والتي تشمل إدارة الاستثمار والأعمال المصرفية التجارية والخزانة والاستثمارات الخاصة. خلال الربع، نجحنا أيضا في توظيف أكثر من 328.4 مليون دولار من خلال منصة الاستثمار الإقليمية في الرعاية الصحية «هيليان» وغيرها من الصناديق الأخرى التي قمنا بإطلاقها بالاستفادة من خبرتنا في قطاع الخدمات الرعاية الصحية واللوجستية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. بالرغم من تقلبات السوق، حققت أنشطة الخزانة لدينا أداءً جيداً خلال الربع وساهمت في نتائجنا بالإضافة إلى مساهمات الأعمال المصرفية التجارية(خليجي بنك).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز