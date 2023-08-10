تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بالإمارات اليوم الخميس

المصدر: دبي - محمود حسن

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تراجعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس بشكل ملحوظ، حيث استقر سعر «جرام 24» إلى 230.00 درهماً، فيما وصل سعر «جرام 22» إلى مستوى 214.75 درهماً، بينما وصل سعر الذهب «جرام 21» إلى 208.00 دراهم، وسجل الذهب «عيار 18» نحو 178.25 درهماً.

وعالمياً، حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في شهر، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1918 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيراً يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.87 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1238.63 دولاراً.

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