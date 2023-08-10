«شعاع كابيتال» تتحول إلى الربحية بـ 20 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، وبلغ صافي ربحها العائد للمساهمين 20 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 164 مليون درهم بالنصف الأول من عام 2022.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 99 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، (بزيادة بنسبة 68% على أساس سنوي)، مدفوعاً بالإيرادات المتكررة، عبر جميع قطاعات الأعمال، ورسوم الأداء الناتجة عن قطاع إدارة الأصول.

وبلغ صافي الربح 20 مليون درهم مدفوعاً بالأداء المتفوق لصناديق الاستثمارات والصناديق العقارية المُدارة، إلى جانب الدخل القوي المحقق من أنشطة التداول في النصف الأول من عام 2023.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 67% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 98% في الفترة نفسها من العام السابق، مما يدل على قوة هوامش تشغيل الأعمال للمجموعة نتيجة مبادرات تحسين التكلفة، التي تم تنفيذها العام الماضي، واستمرار خفض معدلات المديونية في النصف الأول من عام 2023 مع تحسن نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 88% مقارنة بنسبة 123% في النصف الأول من عام 2022.

ويعكس سداد مديونيات قيمتها 173 مليون درهم، منذ ديسمبر 2022 التزام المجموعة المستمر بخفض الديون، وتبسيط الميزانية العمومية، وترسيخ مكانتها لمواصلة النمو.

وحققت وحدة إدارة الأصول- التي تشمل صناديق الاستثمار والمحافظ المُدارة، عبر قطاع العقارات والأسواق الخاصة والعامة وأسواق الدين- إيرادات في النصف الأول بقيمة 88 مليون درهم من رسوم الإدارة والأداء، بزيادة قدرها +11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وحققت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية- التي تقدم خدمات استشارات تمويل الشركات، وأسواق الأسهم والدين، والدمج والاستحواذ، وأنشطة التداول- زيادة في الإيرادات، قدرها 10 ملايين درهم (بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022) مع نمو في إيرادات التداول يعوض الانخفاض في رسوم الاستشارات، حيث لم يتم إتمام معاملات بارزة خلال النصف الأول من العام.

ولم يحقق قطاع الشركات- الذي يدير الاستثمارات الرئيسية والخزانة، وغيرها من الخدمات المشتركة- إيرادات جوهرية، ومن المتوقع ألا يسهم مستقبلاً نتيجة للمبادرة الاستراتيجية للمجموعة بالتخلص من الأصول غير الأساسية، وسيتولى هذه القطاع فقط تسجيل النفقات غير المخصصة، وتكاليف التمويل والدخل من الاستثمار.

وقال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «تؤكد نتائجنا المميزة للنصف الأول من عام 2023 عودة «شعاع» بقوة إلى مسار الربحية، مدفوعة بالتزامنا بتبسيط هيكل ميزانيتنا العمومية وتقليل التزامات الديون، وتعكس محفظتنا وأصولنا المدارة الحالية استراتيجيتنا لتنويع وتعزيز قاعدة دخل الرسوم المتكررة، وتسعى استراتيجيتنا لإدارة الأصول باستمرار إلى استكشاف فرص جديدة وتطوير منتجات استثمارية لقاعدة المستثمرين المتنوعين بشكل متزايد. علاوة على ذلك شهدت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء، مع زيادة الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، مع توقعاتنا بتعزيز خدماتنا الاستشارية، من خلال التعيينات، التي قمنا بها مؤخراً لكبار الموظفين».

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