مبيعات عقارات جزر العالم بدبي تتجاوز مليار درهم منذ مطلع 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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سجلت جزر العالم بدبي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم 145 صفقة بيع بقيمة 1.15 مليار درهم، حيث شهد اليوم صفقتين لبيع فيلتين على الخارطة في جزيرة زايا زوها بقيمة 151 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، شملت الصفقات منذ مطلع العام الجاري بيع قطعتي أرض بقيمة 226 مليون درهم، و11 فيلا على الخارطة بقيمة 710.9 مليون درهم، و42 شقة فندقية بقيمة 57 مليون درهم، و78 غرفة فندقية بقيمة 155.5 مليون درهم، و4 متاجر بقيمة 43.4 مليون درهم.

صفقات



وشهدت منطقة جزر العالم اليوم صفقتي بيع بقيمة 151 مليون درهم، الأولى لبيع فيلا على الخارطة في جزيرة زايا زوها بقيمة 78.7 مليون درهم، والثانية لفيلا على الخارطة في نفس المنطقة أيضاً بقيمة 72.2 مليون درهم تتكون من 6 غرف وصالة ومساحتها 2839 متر مربع.

وتوزعت الصفقات في جزر العالم منذ بداية العالم الجاري على منطقة رئيستين هما: جزيرة زايا زوها عبر 11 صفقة جميعها فلل على الخارطة بقيمة 710.9 مليون درهم، والمنطقة الثانية قلب أوروبا 2 (THE HEART OF EUROPE 2) عبر 133 صفقة بقيمة 255.9 مليون درهم.

وجزر العالم هي مجموعة من الجزر الاصطناعية على شكل قارات العالم، تقع قبالة ساحل دبي وتمتد كأرخبيل بطول 232 كيلومترا، بدأ بناؤها عام 2003، وتشتمل على 260 جزيرة صناعية، صغيرة وخصوصية، تقسم إلى 4 أصناف هي: بيوت خصوصية، بيوت فخمة، منتجعات الأحلام وجزر مشتركة.

تسمية

وقد سميت هذه الجزر تيمّناً ببلدان ومدن ومناطق وشخصيات مشهورة، مثل أستراليا وبوينس آيريس ومايكل شوماخر. وتشمل جزر العالم مشروع «قلب أوروبا» الذي يضم مجموعة من المشاريع ذات الطابع الأوروبي للإقامات القصيرة والطويلة، بالإضافة إلى شواطئ وحدائق وبحيرات، أما جزيرة «كلارنس»، فتضم منتجع «أنانتارا» الفاخر، ويمكن الوصول إلى جزر العالم حالياً بحراً وجواً.

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