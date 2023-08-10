بيع فيلا بـ 78.7 مليون درهم في «جزر العالم» بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع فيلا في جزيرة زايا زوها بقيمة 78.7 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت المساحة الكلية للعقار 36,993 قدم مربع، فيما بلغت القيمة لكل قدم مربع 2,129 درهم.

ولامست المبيعات العقارية في دبي منذ ساعات الصباح الأولى حاجز المليار درهم، حيث بلغت 912 مليون درهم عبر 292 صفقة، فيما تصدرت منطقة مدينة المطار قيمة المبيعات عبر 37 صفقة بقيمة 115,1 مليون درهم.

وجاءت منطقة دبي هاربور في المرتبة الثانية عبر 16 صفقة بقيمة 96.6 مليون درهم، ثم منطقة جزر العالم، تلتها منطقة الخليج التجاري عبر 24 صفقة بقيمة 57.3 مليون درهم.

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