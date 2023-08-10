263 مليون درهم أرباح "الأنصاري" النصفية.. والدخل التشغيلي يرتفع 5%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، تحقيق صافي ربح في النصف الأول من العام 2023 بنحو 263 مليون درهم، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 5% في النصف الأول إلى 578 مليون درهم، واستقرت الأرباح قبل الفوائد عند 298.6 مليون درهم.

وسجلت الأعمال الموجهة للشركات معاملات بقيمة 54.3 مليار درهم، بنمو 34%.

وبلغ عدد الفروع القائمة في دولة الإمارات 238 فرعاً بزيادة 15 فرعاً جديداً.

ويؤكد مجلس الإدارة التزامه بتوزيع أرباح لا تقل عن 600 مليون درهم للسنة المالية 2023، على أن يتم دفعها بشكل نصف سنوي، حيث توزع الدفعة الأولى في أكتوبر والثانية في إبريل.

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