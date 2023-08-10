4.9 مليارات درهم أرباح «إﻋﻤـﺎر اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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لامست أرباح «إعمار العقارية» نحو 5 مليارات درهم، حيث قفزت الأرباح الصافية للشركة 15% في النصف الأول من العام 2023 إلى 4.9 مليارات درهم، مقارنة مع 4.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2022، وبلغت إيرادات الشركة نحو 12.3 مليار درهم. كما حققت الشركة مبيعات عقارية بلغت قيمتها 20.2 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة 14%، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية 62.8 مليار درهم.

إعمار للتطوير

أعلنت «إعمار للتطوير» تحقيق صافي ربح 2.2 مليار درهم، وارتفاع المبيعات المتراكمة إلى 53.2 مليار درهم سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وخلال الربع الثاني زادت مبيعات الشركة بنسبة 25% مع وصول القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 19 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023 من يناير إلى يونيو، مقارنة بمبلغ 15.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. وجاء هذا الأداء نتيجة لإطلاق إعمار الناجح لـ 16 مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية رئيسية، والتي من شأنها أن تشكل مصدراً قوياً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

وقامت شركة «إعمار للتطوير» بتسليم قرابة 5100 وحدة سكنية عبر مواقعها الرئيسية المختلفة، بما فيها دبي استيت، ودبي كريك هاربور و داون تاون دبي، وإعمار بيتشفرونت والمرابع العربية، ومرسى دبي وإعمار الجنوب. وبنهاية شهر من عام 2023، تكون إعمار قد قامت بتسليم أكثر من 63000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 28500 وحدة سكنية قيد التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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