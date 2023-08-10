اقتصاد دبي.. شهادات ريادة عالمية يومية

المصدر: دبي - سيد صالح، نهى حوّا

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يواصل اقتصاد دبي إثارة اهتمام العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ويحصل يومياً على شهادات عالمية بريادته النوعية على كافة المستويات.

أحدث الشهادات جاءت عبر مؤشر مديري المشتريات عن يوليو، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي» العالمية الذي رصد مواصلة القطاع الخاص في دبي تحقيق النمو للشهر الــ 32 على التوالي، حيث سجلت قراءة المؤشر 55.7 نقطة، وذكرت «إس أند بي» أن يوليو سجل شهراً قوياً آخر من النمو في اقتصاد دبي مع بداية الفصل الثالث من 2023، معززاً بتوسع قوي في الناتج، وارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة وتحسّن قوي في الظروف التشغيلية، عبر كل القطاعات.

أما صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية فأشارت إلى تهافت صناديق التحوط العالمية الكبرى لافتتاح مقار في دبي، ما عزز مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المال وللخدمات المالية المتنوعة.

ونوهت في تقرير نشرته، أمس، بعنوان «جاذبية الثروة السيادية تعزز تدافع صناديق التحوط إلى دبي» باتجاه عدد متزايد من أشهر صناديق التحوط العالمية إلى التوسع في دبي، خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوضحت أن الثروة السيادية في دبي تعد واحدة من مقومات جاذبية دبي لصناديق التحوط العالمية، إلى جانب مقومات وعوامل أخرى منها الازدهار الهائل، الذي تشهده العقارات.

وعن هذا الازدهار توقعت شركة سَفِلز العالمية للخدمات العقارية، في تقرير أصرته أمس أن يتجه سوق عقارات دبي لمستويات أداء تاريخية جديدة. وقالت إن المعاملات العقارية خلال النصف الأول زادت 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 57.17 ألف وحدة.

وأمام هذه الإنجازات وصفت مجلة «بيزنس ترافيلر» البريطانية دبي بأنها قصة نجاح لا تصدق، رسخت نفسها واحدة من أشهر وجهات العطلات في العالم، وكان من المستحيل توقعها بالكامل قبل 50 عاماً، فقد توسعت ونضجت بوتيرة مذهلة في العقود الأخيرة. وأوضحت المجلة أن دبي ربما اعتادت أكثر من أي مكان آخر في العالم على إثبات قدرتها على إحداث تحول شامل ومنهجي.

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