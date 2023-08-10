بدء بيع شقق مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في سبتمبر

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت دي إتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية إطلاق عمليات البيع على المخطط في مشروع «هيلفيتيا ريزيدنسز» خلال شهر سبتمبر المقبل. ويقع المشروع السكني في قرية جميرا الدائرية.

ودخلت دي إتش جي بروبرتيز سوق الإمارات أواخر النصف الثاني من العام الجاري. ويأتي المشروع في وقت يشهد زيادة التوجه إلى شراء الوحدات السكنية بدلاً من الإيجار. وساهم ذلك بارتفاع قيمة مبيعات الوحدات السكنية على المخطط بدبي بنسبة 38% على أساس سنوي، وزيادة عدد الوحدات المباعة 30% في الربع الثاني 2023.

وتشير آخر البيانات إلى أن سوق العقارات الفاخرة بدبي حقق 3.1 مليارات درهم في الربع الأول 2023، متفوقا على أسواق كبرى مثل لندن وباريس. ووواصل قطاع العقارات بدبي مساره التصاعدي خلال السنوات الأخيرة.

ويتوقع خبراء القطاع استمرار هذا الزخم الإيجابي في المستقبل المنظور.

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