«التسجيل العقاري بالشارقة» تصدر مجلة تفاعلية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إطلاق مجلة جديدة متخصصة بالشأن العقاري تحت عنوان «الشارقة العقارية»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوصيات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بدعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة بكل السبل، وتسلط المجلة منذ عددها الأول الضوء على كل شؤون القطاع العقاري في الإمارة الباسمة ودولة الإمارات، وكذلك آخر التطورات العالمية ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في كلمة افتتاحية للمجلة «يأتي إصدار العدد الأول من المجلة استكمالاً لسلسلة المجلات التي رفدت بها إمارة الشارقة مختلف جوانب الحياة ورفعت مستوى الوعي بالقضايا المهمة، ونأمل أن تصبح هذه المجلة رقماً مهماً وإضافة حقيقية في عالم الصحافة العقارية المتخصصة».

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