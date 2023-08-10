«سفلز»: 2023 يواصل زخمه كأنشط الأعوام للقطاع السكني بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت سَفِلز، الشركة العالمية للخدمات العقارية، نتائج النسخة الأحدث من تقرير «سوق دبي السكني في دقائق» للنصف الأول من العام الجاري 2023، والذي أكد أن 2023 يواصل زخمه كأنشط الأعوام للقطاع السكني في دبي.

وكشف التقرير عن أن المعاملات العقارية خلال النصف الأول زادت بنسبة 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 57.17 ألف وحدة، تشتمل على 46.1 ألف شقة سكنية و11.6 ألف فيلا، وهو أعلى معدل للمعاملات النصف السنوية على الإطلاق. وبالمقارنة بالمتوسط لخمس سنوات، ارتفعت مستويات النشاط بنسبة 209 % خلال هذه الفترة.

قوة المبيعات على الخارطة

ولا يزال نشاط المبيعات على الخارطة قوياً، حيث شكّل ما يقرب من 53 % من الوحدات المباعة، وهو ما يعكس زيادة عمليات إطلاق المشاريع الجديدة التي قفزت إلى 27,9 ألف وحدة خلال النصف الأول 2023، مقارنة بـ24,900 وحدة بيعت في العام الماضي 2022 بأكمله. واستحوذت الشقق السكنية على الحصة الأكبر من المبيعات على الخارطة، في حين أظهر المستثمرون إقبالاً على مشاريع الفلل والتاون هاوس في الفئة الجاهزة. وفي المجمل، فإن ما نسبته 67 % من مبيعات الفلل والتاون هاوس خلال النصف الأول كانت للوحدات الجاهزة. وجاءت «داماك هيلز 2» والفرجان و«دبي هيلز استيت» في مقدمة المواقع التي شهدت أعلى مستويات الإقبال لشراء وحدات الفلل الجاهزة.

ورغم مواصلة أسعار الأصول مسارها التصاعدي، فقد تباطأت وتيرة النمو بشكل طفيف. وظل نمو الأسعار في المناطق المفضلة أكثر استدامة نسبياً، نظراً للعرض المستقبلي المحدود للعقارات وانخفاض مستويات الوحدات الشاغرة.

وسجلت الشقق في نخلة جميرا أحد أعلى معدلات النمو نصف السنوية في الأسعار، حيث ارتفعت في المتوسط بنسبة 19 % مقارنة بالنصف الثاني 2022. وكانت دبي مارينا 14 % وداون تاون دبي 11 % ضمن المناطق التي شهدت هي الأخرى نمواً مرتفعاً في الأسعار. كما ظهرت وجهات ناشئة جديدة، ومنها على سبيل المثال الفرجان التي سجلت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 9 % وأرجان 6 % ودبي سبورتس سيتي 8 % وتاون سكوير 5 %. ومع ذلك، فإن مستوى العرض المتوقع في المستقبل ومستويات الشواغر الحالية قد تعمل على خفض تزايد الأسعار.

وظلت الفلل ووحدات التاون هاوس أكثر أنواع المشاريع رواجاً. وبالمقارنة بالنصف الثاني 2022، ارتفعت قيمة الأصول والاستثمارات بنسبة 9 % في جميع أنحاء الفرجان، و8 % في المرابع العربية، و13 % في نخلة جميرا، و14 % في المتوسط عبر المشاريع في الينابيع والمروج.

وتحذو قيم الإيجارات نمطاً مشابهاً لتحركات قيمة رأس المال. وشهدت الإيجارات عبر المناطق الأشهر القريبة من مراكز العمل وأنشطة التجزئة والبنية التحتية الداعمة، نمواً من خانتين عشريتين في الأسعار مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022. ومع ذلك، فقد ظلت ثابتة، أو أنها سجلت حركة هامشية في الأسعار عبر المناطق الثانوية والناشئة. وسجلت إيجارات الشقق ارتفاعاً في المواقع المهمة، وإن جاءت دون مستوى نمو إيجارات وحدات الفلل والتاون هاوس. وارتفعت إيجارات الوحدات السكنية في نخلة جميرا بمتوسط نسبة 27 %، وداون تاون دبي 25 %، والخليج التجاري 21%، ودبي مارينا 20 %، مقارنة بالنصف الثاني من 2022.

عرض

ويتوقع إنجاز 50 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري، وتستخوذ الشقق على ما نسبته 77 % من العرض القادم في العام 2023، خصوصاً مع قرب الانتهاء من مشاريع بارزة، مثل «آيكون سيتي» من داماك في الخليج التجاري، و«ون زعبيل من إثراء»، فضلاً عن عدد من المشاريع الأخرى. وتشمل مشاريع الفلل الرئيسية المتوقع طرحها خلال العام الجاري 2023، «روكان لوفتس من ريبورتاج»، و«هارموني» في تلال الغاف من ماجد الفطيم.

وقال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد لأبحاث الشرق الأوسط في سَفِلز: «عند الاستناد إلى البيانات السابقة، تكون أشهر الصيف عادة بطيئة الأداء. لكن يبدو أن هذا الاتجاه يشهد تغيراً في الآونة الأخيرة، حيث يستمر سوق دبي العقاري بجذب المستثمرين المقيمين والعملاء الدوليين ممن يبحثون عن الاستقرار، وسط البيئة الاقتصادية العالمية التي تبدو غير واضحة المعالم».

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