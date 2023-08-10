«نخيل» تشارك بمؤتمر هواوي للمطورين 2023 في الصين

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت شركة «نخيل»، مشاركتها في «مؤتمر هواوي السنوي للمطورين» والذي عقد أخيراً في منطقة بحيرة سونغشان في مدينة دونغقوان الصينية. وركز المؤتمر على الابتكار التقني عبر مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتطبيقات السحابية الأصلية.

وجاءت مشاركة «نخيل» في المؤتمر لتأكيد التزامها تجاه السوق الصيني، وبتقديم تجارب استثنائية للعملاء الصينيين، وذلك تماشياً مع هويتها المؤسسية «نبني لينعم الناس بالرخاء»، كما يأتي تأكيداً لالتزامها بالحياة الذكية والمجتمعات المستقبلية والابتكار الرقمي.

وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: «قمنا خلال مشاركتنا في «مؤتمر هواوي للمطورين» باستعراض ابتكارات «نخيل» التكنولوجية، كما أتاح لنا المؤتمر فرصة التواصل مع أصحاب الرؤى وقادة الأعمال الآخرين العاملين في المجال، فضلاً عن إمكانية استكشاف المزيد من الفرص للتعاون والابتكار في المجال الرقمي في المستقبل».

واستعرضت «نخيل» أحدث تقنياتها الرقمية المتطورة في جناح مخصص أتاح للزوار استكشاف محفظة مشاريعها المنتشرة جميع أنحاء دبي، ويشار إلى أن الشركة تمتلك وتدير «سوق التنين» في دبي، والذي يعد أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية في العالم خارج الصين، والذي يبلغ طوله 1.2 كيلومتر، ويضم أكثر من 3.500 متجر، وافتتح عام 2007.

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