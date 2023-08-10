1.6 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» على 25.3% من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 364.8 مليون درهم. اجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة قاربت 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و364.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 669.5 مليون سهم عبر تنفيذ 27.8 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم نحو 3.57 تريليونات درهم، بواقع 2.885 تريليون درهم في سوق أبوظبي و687.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4070.54 نقطة، متراجعاً 0.18%، وقفز «اكتتاب القابضة» و«المزايا القابضة» بالحد الأقصى عند 0.296 درهم و1.18 درهم على التوالي.

وشهد سوق دبي المالي، ارتفاع أسهم «الإثمار القابضة» 11.5%، و«سلامة» 5.6%، و«الفردوس القابضة» 3.4%، وزاد سهم «سوق دبي المالي» 0.61%، و«الإمارات الإسلامي» 2.7%، و«بنك المشرق» 0.65%، و«العربية للطيران» 2.6%، و«سالك» 0.64%، و«إمباور» 0.54%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 88.09 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 85.28 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين، نحو 42.8 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 42.01 مليون درهم، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 19.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 30.68 مليون درهم. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين نحو 150.4 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 157.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وخلال الجلسة، كسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» العام حاجز مستوى الـ10 آلاف نقطة، للمرة الأولى منذ يناير 2023، ليتراجع في ختام الجلسة بنسبة 0.36%، إلى مستوى 9953.19 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 14.9% بالحد الأقصى عند 0.416 درهم، و«الخليج للمشاريع الطبية» 8.8%، و«غذاء القابضة» 6.8%، و«أبوظبي لبناء السفن» 6.3%، و«أيبيكس للاستثمار» 4.3%.

وزاد «ملتيبلاي» 2.3%، و«بروج» 2.9%، و«أدنوك للغاز» 1.4%، و«أبوظبي الأول» 0.41%، و«أبوظبي التجاري» 1.1%.

وحصد «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة أبوظبي بنحو 216.9 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة جاوزت 125.3 مليون درهم.

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