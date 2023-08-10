مجموعة مراكز التسوق بدبي تكشف عن فائزين جدد في «تسوق واربح سيارة»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن المجموعة الثانية من الفائزين في حملتها الترويجية «تسوق واربح سيارة»، فيما يتبقى أقل من 30 يوماً على انتهاء «مفاجآت صيف دبي» 2023. وبعد الإعلان عن الفائز الأول الهندي سونو جاكوب، أعلنت المجموعة عن اسمي فائزين جديدين وهما، وحيدة جاني ونيكيتا، وسيحصل كل منهما على سيارة نيسان إكس-تريل جديدة كلياً. وتم اختيار الفائزين عشوائياً من بين آلاف المتسوقين الذين شاركوا في عروض التسوق في 17 مركز تسوق مشاركاً.

وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «يسعدنا الإعلان عن المجموعة الثانية من الفائزين في الحملة التي شهدت استجابة رائعة من المتسوقين. وتلتزم المجموعة خلق تجارب لا تُنسى لمتسوقينا، ونحن سعداء بأن نؤدي دوراً في تحقيق الأحلام». وتستمر الحملة حتى تاريخ 3 سبتمبر، مع 3 سحوب إضافية في 20 و27 أغسطس، و3 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن المزيد من الفائزين. وتبقى أمام المتسوقين فرصة المشاركة والحصول على فرصة للفوز بسيارة نيسان إكس-تريل الفارهة عبر التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة.

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