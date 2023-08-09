أرباح «أمانات» تقفز 52% إلى 96 مليون درهم في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أمانات القابضة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث قفز صافي ربح الشركة بنسبة 52% على أساس سنوي إلى 96.4 مليون درهم.

ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 151.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023.

كما قفزت الإيرادات بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 369.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، مدفوعةً بالنمو عبر كل من محفظتي الرعاية الصحية والتعليم.

وأكدت الشركة ترسيخ المركز المالي، حيث بلغت الأرصدة النقدية 518.4 مليون درهم في نهاية الفترة مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة.

وأوضحت الشركة على تعزيز القيمة للمساهمين، عبر إتمام عملية الاستحواذ والاندماج في منصة الرعاية الصحية ما بين شركتي كامبريدج وسكون، وإطلاق أمانات للرعاية الصحية وذلك مع دراسة فرصة الطرح العام الأولي في المستقبل القريب.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، «تعكس نتائجنا المالية القوية للنصف الأول من عام 2023 نجاح استراتيجيتنا لتعزيز القيمة والنمو، حيث حافظت أمانات على زخم نموها وحققت نمواً قوياً في الإيرادات والربحية على مستوى محفظتي الرعاية الصحية والتعليمية».

وأضاف الشامسي: «خلال النصف الأول من العام 2023، على صعيد المحفظة الاستثمارية الصحية تم إطلاق أمانات للرعاية الصحية وبالتزامن مع ذلك أكملنا الاندماج ما بين شركة كامبريدج وشركة سكون، لتصبح بذلك أمانات للرعاية الصحية أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الممتدة لمرحلة ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود خطط لزيادة الأسرّة التشغيلية من 400 سرير حالياً إلى 1000 سرير تشغيلي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات الثلاث المقبلة».

وعلى صعيد المحفظة الاستثمارية التعليمية، نواصل التركيز على توسعة أعمالنا في شركة تنمية الإنسان والتي تقدم خدماتها لأصحاب الرعاية الخاصة، وكذلك زيادة أعداد الطلاب في محفظتنا التعليمية الجامعية، ونسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية في مجال المدارس من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأضاف الشامسي: نتطلع إلى تعظيم القيمة للمساهمين من خلال بناء وتطوير منصات متكاملة ومميزة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك استكشاف فرص تعزيز الدخل منها، بما في ذلك فرص الطرح العام الأولي للمنصة الصحية في المستقبل القريب.

واختتم الشامسي: وكجزء من هذه الاستراتيجية، يسعدني أن أعلن أن عامر جامبي، الرئيس الحالي لاستثمارات الرعاية الصحية في أمانات القابضة، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي المالي والاستثمارات في مجموعة كامبريدج ليتولى دوراً رئيسياً في قيادة المجموعة خلال هذه العملية الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق النمو للشركة.

من جانبه، صرح جون إيرلند، الرئيس التنفيذي بالإنابة، قائلاً: واصلت محفظتنا الاستثمارية الرائدة من الأصول في القطاعات الصحية والتعليمية تحقيق نتائج قوية، حيث سجلت الإيرادات التي تضاعفت ثلاثة مرات ما بين 2020 و2022، نمواً بنسبة 44% على أساس سنوي على أن تواصل في تحقيق المزيد من النمو خلال العام 2023 والأعوام المقبلة بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة للتوسع واقتناص الفرص الاستثمارية.

وأضاف إيرلند: انعكس النمو في الإيرادات على الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 151.5 مليون درهم، على أن تستهدف أمانات تحقيق نتائج مالية قياسية خلال العام 2023.

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