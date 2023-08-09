42.8 مليون درهم أرباح «أرامكس» النصفية.. والإيرادات 2.8 مليار

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت أرامكس، عن تحقيقها إيرادات بقيمة 2.8 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023، بانخفاض بنسبة 5% على أساس سنوي، محافظة على مرونتها على الرغم من مجموعة التحديات التي تشوب الأسواق العالمية والتي من بينها انخفاض سعر صرف بعض العملات، أكدت شركة أرامكس على مرونة نموذجها التشغيلي وقدرتها على مواصلة تحقيق الأرباح.

وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 42.8 مليون درهم في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ91.9 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022، وبانخفاض مماثل بنسبة 57% للربع الثاني من العام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير السلبي الناجم عن الانخفاض في الإيرادات والذي انعكس بدوره على صافي الأرباح، إضافة إلى مصاريف الفوائد المرتبطة بصفقة الاستحواذ على منصة «ماي يو إس» وبما يتماشى مع استراتيجية أرامكس الرامية إلى المحافظة على ميزانية عمومية قوية.

وقد شهد قطاع خدمات الشحن على مستوى العالم انخفاضا في أعداد الشحنات، الأمر الذي أدى بالتالي إلى انخفاض إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 8%. ومع ذلك، وعند استثناء تأثير سعر صرف العملات، تكون إيرادات أرامكس قد انخفضت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5%. وتجدر الإشارة إلى أن الربع الثاني من عام 2023 شهد عدداً أقل من أيام العمل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وقوع أغلب العطلات الرسمية الإسلامية التي يتم الاحتفال بها في بعض الأسواق خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث وقعت هذه العطلات الرسمية خلال الربع الثالث من عام 2022.

وحافظت أرامكس على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 25% خلال النصف الأول والربع الثاني من العام 2023، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي نسبة الربح بواقع 3% في النصف الأول و9% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، ما يعكس جدوى نهج أرامكس في مواصلة الاستثمار في المبادرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتحسن التكلفة على مستوى الدورة الاقتصادية.

وحافظت أرامكس على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة صافي الدين 2.6 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، إضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 502 مليون درهم إماراتي بحلول 30 يونيو 2023.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «نجحت أرامكس خلال فترة النصف الأول من العام 2023 في تسجيل أداء مالي قوي اتسم بالمرونة، وذلك على الرغم من التحديات المستمرة للبيئة الاقتصادية على مستوى العالم، وارتفاع التكلفة وانخفاض الأسعار ضمن قطاع خدمات الشحن وتراجع عدد الشحنات عالمياً والتقلبات في أسعار صرف العملات. وبناء على ذلك، سنواصل تركيزنا خلال النصف الثاني من العام الجاري على خفض التكاليف وتعزيز مستويات كفاءة النفقات التشغيلية والمصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع، حتى نتمكن من الحفاظ على مركزنا القوي على المدى الطويل مستفيدين من مميزات نموذج عملنا الذي يتسم بالانضباط والمرونة، والمدعوم بميزانية عمومية قوية وميزات تنافسية عالية».

بلغت الأرباح الإجمالية لقطاع خدمات الشحن السريع الدولي في النصف الأول من العام الجاري 372 مليون درهم، بنسبة زيادة على أساس سنوي 1%. فيما ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 33% مستفيداً من منصة «ماي يو إس»، وعوامل أخرى من بينها تحسن تكلفة النقل وإجراءات تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتعامل قطاع خدمات الشحن السريع الدولي خلال فترة الربع الثاني من عام 2023 مع إجمالي 5.5 ملايين شحنة، وشهد انخفاضاً سنوياً بنسبة 7% بما يتماشى مع الأداء العام لهذا القطاع على مستوى العالم. وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، إلا أنه قد ظهرت مؤشرات إيجابية على الاستقرار، من بينها النمو الملحوظ بنسبة 2% في تدفقات الشحنات خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالربع الأول من هذا العام، ما يشير إلى وجود اتجاه مشجع للقطاع في مرحلة ما بعد الجائحة.

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