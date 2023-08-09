استقرار أسعار الذهب في الإمارات.. وترتفع عالمياً

المصدر: دبي - محمود حسن

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استقرت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الأربعاء، حيث تراجعت هامشياً بـ 50 فلساً فقط، ووصل سعر «جرام 24» إلى 233.50 درهماً، فيما بلغ سعر «جرام 22» مستوى 216.25 درهماً، وسجل سعر الذهب «جرام 21» نحو 209.25 دراهم، وسجل الذهب «عيار 18» نحو 179.25 درهماً.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة.

وخلال التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1930.37 دولاراً للأوقية بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.50 دولاراً للأوقية.

وتلقى الذهب، الذي ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعماً من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية عدة.

ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية. كما ظل مؤشر الدولار بعيداً عن أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء وانخفض 0.2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.91 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% إلى 906.46 دولارات للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1226.03 دولاراً للأوقية.

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