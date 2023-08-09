«سفلز»: القطاع العقاري في دبي يتجه لتسجيل مستويات أداء تاريخية جديدة

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت سَفِلز، الشركة العالمية للخدمات العقارية، نتائج النسخة الأحدث من تقرير "سوق دبي السكني في دقائق" للنصف الأول من العام الجاري 2023، والذي أكد أن 2023 يواصل زخمه كأنشط الأعوام للقطاع السكني في دبي.

وكشف التقرير أن المعاملات العقارية خلال هذه الفترة زادت بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 57,700 وحدة، تشمل على 46,100 شقة سكنية و 11,600 فيلا تم بيعها في الفترة المشمولة بالتقرير، وهو أعلى معدل للمعاملات النصف السنوية على الإطلاق.

وبالمقارنة مع المتوسط لخمس سنوات، ارتفعت مستويات النشاط بنسبة 209% في هذه الفترة.

قوة المبيعات العقارية على الخارطة

لا يزال نشاط المبيعات على الخارطة قوياً في القطاع العقاري، حيث تشكّل على ما يقرب من 53% من الوحدات المباعة.

وتشير زيادة المعاملات في هذه الفئة إلى ميل المشترين لتأخير الالتزام بمعدلات الإقراض المرتفعة في البيئة الاقتصادية الحالية. وفي الوقت ذاته، فإنها تعكس أيضاً زيادة عمليات إطلاق المشاريع الجديدة التي قفزت إلى 27,900 وحدة خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 24,900 وحدة بيعت في العام الماضي 2022 بأكمله.

واستحوذت الشقق السكنية على الحصة الأكبر من المبيعات على الخارطة، في حين أظهر المستثمرون إقبالاً على مشاريع الفلل والتاون هاوس في الفئة الجاهزة.

وفي المجمل، فإن ما نسبته 67% من مبيعات الفلل والتاون هاوس خلال النصف الأول كانت للوحدات الجاهزة. وجاءت "داماك هيلز 2" والفرجان و"دبي هيلز استيت" في مقدمة المواقع التي شهدت أعلى مستويات الإقبال لشراء وحدات الفلل الجاهزة.

وسجلت الشقق في نخلة جميرا أحد أعلى معدلات النمو نصف السنوية في الأسعار، حيث ارتفعت في المتوسط بنسبة 19% مقارنة بالنصف الثاني من 2022.

وكانت دبي مارينا (14%) وداون تاون دبي (11%) ضمن المناطق التي شهدت هي الأخرى نمواً مرتفعاً في الأسعار.

كما ظهرت وجهات ناشئة جديدة، ومنها على سبيل المثال الفرجان التي سجلت ارتفاعاً هامشياً في الأسعار بنسبة (9%) وأرجان (6%) ودبي سبورتس سيتي (8%) وتاون سكوير (5%).

وظلت الفلل ووحدات التاون هاوس أكثر أنواع المشاريع رواجاً. وبالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2022، ارتفعت قيمة الأصول والاستثمارات بنسبة 9% في جميع أنحاء الفرجان، و 8% في المرابع العربية، و 13% في نخلة جميرا، و 14% في المتوسط عبر المشاريع في الينابيع والمروج.

وتحذو قيم الإيجارات نمطاً مشابهاً لتحركات قيمة رأس المال. وشهدت الإيجارات عبر المناطق الأشهر القريبة من مراكز العمل وأنشطة التجزئة والبنية التحتية الداعمة، نمواً من خانتين عشريتين في الأسعار مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022. ومع ذلك، فقد ظلت ثابتة، أو أنها سجلت حركة هامشية في الأسعار عبر المناطق الثانوية والناشئة.

وسجلت إيجارات الشقق ارتفاعاً في المواقع المهمة، وإن جاءت دون مستوى نمو إيجارات وحدات الفلل والتاون هاوس. وارتفعت إيجارات الوحدات السكنية في نخلة جميرا بمتوسط نسبة 27%، وداون تاون دبي (25%)، والخليج التجاري (21%)، ودبي مارينا (20%)، مقارنة بالنصف الثاني من 2022.

العرض القادم

ويتوقع إنجاز 50,000 وحدة سكنية في نهاية العام الجاري، وتستخوذ الشقق على ما نسبته 77% من العرض القادم في العام 2023، خاصة مع قرب الانتهاء من مشاريع بارزة، مثل "آيكون سيتي" من داماك في الخليج التجاري، و "ون زعبيل من إثراء"، فضلاً عن عدد من المشاريع الأخرى. وتشمل مشاريع الفلل الرئيسية المتوقع طرحها خلال العام الجاري 2023، "روكان لوفتس من ريبورتاج"، و "هارموني" في تلال الغاف من ماجد الفطيم.

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