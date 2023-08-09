القطاع الخاص في دبي يواصل نموه القوي

المصدر: دبي – البيان

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كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة "إس آند بي غلوبال" عن شهرٍ قوي آخر من النمو في دبي، خلال شهر يوليو 2023، على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث، مدفوعا بتوسعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة. وأعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن ارتفاع قوي في الأعمال الجديدة الواردة، ليستمر بذلك اتجاه التوسع المسجل منذ شهر أكتوبر 2021.

وتحسنت ظروف العرض والارتفاع الهامشي في أسعار الموردين ما ساعد على إبقاء نمو النشاط قويًا، على الرغم من وجود بعض التقارير التي تفيد بأن زيادة المنافسة قد أثرت على الطلب.

وأشار المؤشر إلى أن قراءة المؤشر بقيت قوية، وإن انخفضت من أعلى مستوى في عشرة أشهر وهو 56.9 نقطة في شهر يونيو وسجلت 55.7 نقطة في شهر يوليو.

وأوضح المؤشر أن هذا دليل على انتعاش قوي في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة إلى حدوث توسع خلال الشهر، بينما تشير القراءات الأقل من 50 نقطة إلى انكماش.

ولفت المؤشر إلى أن الانتعاش جاء مدفوعًا إلى حد كبير بالتوسع المستمر في النشاط التجاري، مع بقاء معدل النمو ملحوظًا ومماثلا لما شهدناه في شهر يونيو.

وأفاد ما يقرب من 32% من الشركات التي شملتها الدراسة أن الإنتاج قد ارتفع، وربط الشركات ذلك بزيادة حجم المبيعات، وزيادة جهود التسويق، والعمل في المشاريع الحالية. على الجانب الآخر، شهد 2% فقط من الشركات المشاركة انكماشًا في الإنتاج خلال الشهر.

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