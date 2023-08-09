«فاينينشال تايمز»: دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المال

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية أن تهافت صناديق التحوط العالمية الكبرى على دبي لافتتاح مقار لها خلال الفترة الأخيرة عزز مكانة الإمارة كمركز عالمي لصناعة المال وللخدمات المالية المتنوعة، والتي تشمل صناديق التحوط، إدارة الأصول والاستثمارات، الخدمات الاستشارية للكيانات المالية المختلفة، بما في ذلك الشركات العائلية، وغيرها من الأنشطة المالية.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن اتجاه عدد متزايد من أشهر صناديق التحوط العالمية إلى التوسع في دبي خلال الأشهر القليلة الماضية. جاء التقرير بعنوان «جاذبية الثروة السيادية تعزز تدافع صناديق التحوط إلى دبي».

وأوضح التقرير أن توافر الثروة السيادية في دبي يُعد واحداً من مقومات جاذبية دبي لصناديق التحوط العالمية، إلى جانب مقومات وعوامل أخرى تمتلكها الإمارة، ومنها انخفاض قيمة الضرائب المفروضة بالمقارنة بنظائرها في المُدُن الأخرى المعروفة بكونها مراكز عالمية للخدمات المالية مثل لندن ونيويورك، انتعاش سوق العمل الداخلي في دبي، فضلاً عن الإزدهار الهائل الذي تشهده سوق العقارات بالإمارة حالياً.

وذكر التقرير أيضاً نقلاً عن مسؤول تنفيذي كبير بأحد صناديق التحوط العالمية التي توسعت في دبي مؤخراً أن دبي بلغت مكانة معينة في صناعة المال العالمية إلى الحد الذي جعلها مقصداً لكبريات صناديق التحوط العالمية التي تسارع الخُطى للتوسع وافتتاح مقار بها.



ومن الجدير بالذكر أن أحدث شركة عالمية كبرى للخدمات المالية قرَرت التوسع في دبي كانت شركة «ويلينجتون مانجمنت» الأميركية للاستثمار وإدارة الأصول، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصاد مطلعة في وقتٍ سابق من الشهر الجاري.

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